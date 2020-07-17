Правящая партия Польши «Право и справедливость» все время подчеркивает необходимость борьбы за сохранение в стране традиционных ценностей. Католическое, по преимуществу, общество разделяет такую политику. Отсюда острые дебаты по вопросу ЛГБТ-сообщества, проблемам педофилии внутри костела, социальным вопросам. Недавно стало известно, что в Сейм подан законопроект о запрете празднования... Хеллоуина.

Документ появился в начале в виде петиции, но ход ему дала маршал Сейма Эльжбета Витек, направив соответствующую комиссию для подготовки к рассмотрению.

Как известно, этот языческий праздник отмечается во многих странах вечером 31 октября. Обращения к этой теме часто можно увидеть в поп-культуре, более всего, в американской. Громче всего Хеллоуин празднуется в Соединенных Штатах Америки, Канаде, Ирландии и Великобритании.

В Польше и других странах Восточной Европы этот «черно-оранжевый» праздник появился в 90-е годы прошлого века. Главным символом его является пустая тыква, с вырезами в виде глаз и зубов, со свечой внутри. Другими образами Хеллоуина издавна стали духи, вампиры, ведьмы, демоны, зомби. В них вечером 31 октября переодевается, в основном, молодежь — старшие школьники, студенты, которые ходят с наступлением темноты по улицам и площадям, пугая прохожих.

В период, предшествующий этому сомнительному празднику, магазины по всей Европе и во многих странах мира делают немалый бизнес, продавая атрибутику — черные плащи, костюмы ведьм и скелетов, макияж для раскраски лица кровавыми следами, сувенирные тыквы в разных видах и разных размеров и прочее.

Доходит до того, что традиция празднования бесовского, по мнению верующих, Хеллоуина, с позволения директоров проникает уже в школы. И не только в Польше.

Как сообщила газета Rzeczpospolita, проект закона о поддержке национальных традиций Польской Республики, среди прочих пунктов содержит такие слова «если кто 31 октября данного календарного года переодевается в страшный образ, особенно, в костюм скелета, ведьмы, вампира, дьявола или другое, связанное с адом существо, подлежит наказанию в виде лишения свободы или ареста на срок не меньше 15 суток».

Этот документ, по информации издания, пришел в стены парламента от анонимного гражданина. К предложению должны будут со всем вниманием отнестись депутаты, но перед этим ее рассмотрят эксперты Бюро аналитики Сейма.

Такой поворот событий стал возможен, благодаря принятому в Польше еще в 2014 году закону, согласно которому инициатором закона может быть частное физическое, юридическое лицо, организация, которая не является юридическим лицом, может внести петицию в конкретный орган власти.

С того времени в Сейм поданы 740 петиций. Однако инициатива о наказании за Хеллоуин самая из них экзотичная, пишет газета.

«Сама аргументация автора состоит в том, что Хеллоуин пытается вывернуть в головах молодого поколения смысл праздника Всех Святых и Дня Умерших (в дни 1 и 2 ноября все католики Польши посещают кладбища, где поминают своих родных и всех усопших верующих — прим.ред.).

Поясним, что эти два праздника очень почитаемы в Польше, известной своими многовековыми традициями кладбищенской культуры. Именно в первые два дня ноября вся страна садится на транспорт и разъезжается по местам упокоения своих близких. А вечером у каждого памятника или могильной плиты на каждом некрополе горят мириады свечей и лампад.

Руководитель комиссии Сейма по петициям Славомир Пехота из оппозиционной Гражданской коалиции говорит, что это не первый раз, когда парламент будет заниматься столь «экзотической петицией».

«Я помню также петицию о разрешении заключенным пользоваться широкополосным интернетом», - сказал он в интервью газете. С.Пехота отмечает, что обычно такие петиции отклоняются безо всякой оживленной дискуссии. «Я не предвижу иного решения в случае проекта закона о Хеллоуине», - подвел итог политик.