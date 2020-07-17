Уменьшение человеческой популяции почти на всех континентах — тенденция, о которой далеко не везде задумываются правительства стран. А если и задумываются, то не видят путей решения ни в краткосрочной, ни в более долгосрочной перспективе. Это только подтверждает выкладки ученых, опубликованные в авторитетном журнале. При том, что в целом население планеты будет стареть — то есть, средняя продолжительность жизни значительно возрастет: с 69,9 до 88,9 лет.

Как мы сообщали, на страницах медицинского журнала The Lancet опубликованы результаты исследования, прогнозирующего данные по рождаемости, смертности и о миграционных процессах на нашей планете к 2100 году. Для большинства стран эти прогнозы неутешительные, а для некоторых весьма мрачные.

Интересно, что весьма заметный прирост населения предполагается в таких странах Скандинавии, как Швеция (30 проц.), Норвегия (70 проц.) и Дания (20 проц.). А в Финляндии, наоборот, ожидается небольшое снижение числа жителей.

Не обошли авторы исследования своим вниманием и Азербайджан, и Армению. По оценкам ученых, население Азербайджана, согласно их расчетам, с нынешних 10 миллионов 230 тысяч уменьшится до 8,69 миллиона. А вот Армению ждет радикальное сокращение: от нынешних 3-х с небольшим миллионов здесь останется 1 миллион 780 тысяч.

В России сокращение населения огромной, но малонаселенной страны будет весьма болезненным — здесь из числа жителей 146,19 миллиона останется 106 миллионов 450 тысяч. Та же тенденция прогнозируется и для некоторых других государств.

Так, например, Украина потеряет более половины сегодняшней численности: из 44 миллионов 690 тысяч здесь к 2100 году останется всего 17 миллионов 550 тысяч. Примерно такая же ситуация ожидается в Польше, где сейчас живут 38 миллионов 390 тысяч человек. А к 2100 году, по расчетам, опубликованным в The Lancet, в этой стране останется 15 миллионов 420 тысяч.

Полярные тенденции, по отношению к прогнозируемым общемировым, отмечены в странах Центральной Азии, где традиционно высокая рождаемость.

Так Казахстану пророчат почти двукратное увеличение населения: если сейчас там живут почти 18 миллионов, то к 2100 году эта цифра перейдет рубеж 30 миллионов человек. Внушительные темпы прироста ожидают Кыргызстан — с 6 миллионов 370 тысяч (2017 г.) население будет насчитывать почти 12 с половиной миллионов. Не отстанет от соседей по региону и Узбекистан, где уже сейчас численность населения более 32 миллионов. Через 90 лет эксперты предвидят, что там будет более 44 миллионов.

В то же время, не обойдет стороной сокращение населения и Иран: там от насчитывающего 88 миллионов человек сегодня, к 2100 году останется 70.

Авторы исследования прогнозируют параллельно и тенденции в экономике.

При том, что серьезный «урон в живой силе» понесут и США, и Китай, то их экономическая мощь вернется на ведущие позиции в мире не сразу.

Так, КНР сначала к 2030 году выйдет на второе за США место, а на первое место в мире уже к 2035 году. Соединенные Штаты же к 2050-му будут вытеснены с первой строчки лидеров ВВП Китаем. Но все же вернутся на высшую ступень пьедестала к концу XXI века — в 2098 году.

Япония, которая еще в 2017-м «дышала в затылок» и США, и КНР, удержится на третьем месте до 2050 года, когда ее вытеснит Индия. Эта страна, по прогнозам, останется там и в 2100 году. Россия же, занимавшая в 2017-м 10-ю строчку рейтинга, будет опускаться в нем, и постепенно, к 2100 году, окажется на 14 месте.

Интересно, что рост населения будет продолжаться в регионе Австралия-Азия, большинстве стран Африки, части Латинской Америки. Уменьшение населения ожидает, по мнению авторов исследования, «азиатских тигров» - Японию, Южную Корею. А вот Сингапур покажет неплохой прирост, как и Канада.

Прогнозы, как известно, вещь неблагодарная. Потому, большинство из читающих эти строки вряд ли сможет проверить их точность в 2100 году. Остается только верить на слово.