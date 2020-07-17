Такого не было еще никогда. 15 июля хакеры получили доступ к аккаунтам Барака Обамы, Джо Байдена, Илона Маска, Билла Гейтса, Джеффа Безоса, Майкла Блумберга, Биньямина Нетаньяху и других мировых знаменитостей и влиятельных людей, а также компаний и корпораций, в частности, Apple и Uber.

Можно себе только представить, какой беды могли наделать взломщики, но они всего лишь попытались заработать. Подписчикам предлагалось отправить виртуальные деньги на указанный адрес, чтобы удвоить их в течение получаса. Это, конечно, очень странное и подозрительное предложение, но когда Билл Гейтс пишет, что пришло время отдавать, можно и рискнуть, вдруг безмерно богатый человек чудит и разбрасывается деньгами. За считанные минуты по указанным адресам уплыло 112 тысяч долларов.

Сумма, которую злоумышленникам удалось выманить, не впечатляет, но ошарашивают уровень и масштаб взлома. Люди, которым удалось каким-то образом на несколько минут выдать себя за мировых политических и экономических лидеров, могли спровоцировать острый глобальный конфликт или панику на рынках, которая бы стоила колоссальных потерь.

Если были взломаны аккаунты Байдена, Гейтса или Нетаньяху, это означает, что и твиттер Дональда Трампа так же уязвим, и с него может быть распространена информация с непредсказуемыми последствиями. Далеко не всегда фейки легко различимы, тем более в исполнении такого экстравагантного лидера, да и характер информации может быть таким, что потребует немедленной реакции, не оставляя времени на проверку аутентичности.