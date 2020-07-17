Твиттеру повезло, что его взломали жадные, а не злые актуальный комментарий
Такого не было еще никогда. 15 июля хакеры получили доступ к аккаунтам Барака Обамы, Джо Байдена, Илона Маска, Билла Гейтса, Джеффа Безоса, Майкла Блумберга, Биньямина Нетаньяху и других мировых знаменитостей и влиятельных людей, а также компаний и корпораций, в частности, Apple и Uber.
Можно себе только представить, какой беды могли наделать взломщики, но они всего лишь попытались заработать. Подписчикам предлагалось отправить виртуальные деньги на указанный адрес, чтобы удвоить их в течение получаса. Это, конечно, очень странное и подозрительное предложение, но когда Билл Гейтс пишет, что пришло время отдавать, можно и рискнуть, вдруг безмерно богатый человек чудит и разбрасывается деньгами. За считанные минуты по указанным адресам уплыло 112 тысяч долларов.
Сумма, которую злоумышленникам удалось выманить, не впечатляет, но ошарашивают уровень и масштаб взлома. Люди, которым удалось каким-то образом на несколько минут выдать себя за мировых политических и экономических лидеров, могли спровоцировать острый глобальный конфликт или панику на рынках, которая бы стоила колоссальных потерь.
Если были взломаны аккаунты Байдена, Гейтса или Нетаньяху, это означает, что и твиттер Дональда Трампа так же уязвим, и с него может быть распространена информация с непредсказуемыми последствиями. Далеко не всегда фейки легко различимы, тем более в исполнении такого экстравагантного лидера, да и характер информации может быть таким, что потребует немедленной реакции, не оставляя времени на проверку аутентичности.
Джек Дорси, руководитель компании Twitter, заявил, что необходимо тщательно разобраться, как такое могло произойти, ведь часть взломанных аккаунтов была дополнительным образом защищена. Журналисты одного из американских изданий написали, что имеют информацию от взломщиков, что те смогли подкупить одного из сотрудников компании Twitter. Позже и сама компания сообщила, что массовый взлом стал возможен из-за того, что через отдельных сотрудников был получен доступ «к внутренним системам и инструментам». Это обстоятельство очень сильно бьет по репутации твиттера как платформы и Twitter как компании: ее акции тут же упали.
Но сама история показывает, насколько в мире, где очень высока роль социальных сетей, их уязвимость может привести к серьезным, необратимым последствиям. Помимо внутреннего расследования внутри компании, за дело взялось ФБР, поскольку очевидным образом задет аспект национальной безопасности Соединенных Штатов.
Этот эпизод совпал по времени с сообщением Великобритании, США и Канады, что российские хакеры пытались взломать внутренние сети мировых научных и фармацевтических организаций, которые занимаются разработкой вакцины и поиском способов лечения COVID-19. Специалисты по кибербезопасности определили взломщиков как представителей группы APT29, которая известна также как Cozy Bear. Она связана с российской разведкой и участвовала во взломе сервера Демократической партии США перед президентскими выборами 2016 года. Неудивительно, что Россия хочет быть в курсе того, как идут дела в мире с разработкой вакцины и другими методами противостояния коронавирусу. Странно, что она выбрала для этого такие методы.
Сберегать секреты в мире тотальной диджитализации становится все сложнее. Виртуальное пространство открыло злоумышленникам новые, невиданные доселе возможности. Но отказаться от прогресса – не выход. Значит, нужно быть бдительнее.