Шойгу: «Учения нашей армии не связаны с войной между Азербайджаном и Арменией»
В ходе телефонного разговора с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым министр обороны России Сергей Шойгу проинформировал о начавшейся в пятницу внезапной проверке боевой готовности российских войск, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник.
"Российский министр обороны подчеркнул, что данное мероприятие – плановое, и никак не связано с текущей ситуацией на азербайджано-армянской границе", - отметил он.