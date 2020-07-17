Депутат Вахид Ахмедов вернулся после лечения в Турции

Депутат Милли Меджлиса Вахид Ахмедов вернулся из Турции, где проходил лечение. Об этом журналистам сообщил помощник депутата Ариф Оруджев.

Оруджев отметил, что В.Ахмедов вернулся в страну чартерным рейсом в понедельник: «В настоящее время он находится дома и чувствует себя хорошо. Отдыхает, интересуется делами».

Отметим, депутат Вахид Ахмедов некоторое время назад был доставлен в Турцию на частном самолете в связи с возникшими проблемами с сердцем. Два года назад он перенес операцию на сердце в Турции.