Полад Бюльбюльоглы: Армения пытается вовлечь Россию в конфликт с Азербайджаном

«Это провокация, направленная на то, чтобы вовлечь в этот конфликт страны ОДКБ и в первую очередь Россию как главного члена блока, так как он произошел не на линии соприкосновения с Нагорным Карабах ом, а на границе Армении и Азербайджана», — сказал он.

Армения пытается вовлечь в конфликт с Азербайджаном страны ОДКБ, заявил в разговоре с РБК посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы.

По словам Бюльбюльоглы, за два года на границе на этом направлении азербайджанская сторона насчитала более 10 тыс. случаев нарушения перемирия с армянской стороны.

«Но это были мелкие перестрелки, одиночные выстрелы, иногда вылазки, которые, конечно, пресекались. Но вот так, чтобы шли пять дней бои и не останавливались, несмотря на посредничество России и многих других стран, — такого не было», — говорит он.

«Мы уверены, что самая большая, авторитетная страна региона, член Совета безопасности и Минской группы ОБСЕ, может взять на себя историческую миссию решения этого конфликта. Здесь и нашим и вашим не получится. Здесь надо однозначно высказать свою позицию. На карте прекрасно видно, кто чью землю занял», — оценил Бюльбюльоглы роль, которую может сыграть Россия.