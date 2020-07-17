Добровольцами на фронт записали 23500 граждан

Граждане Азербайджана продолжают обращаться в Государственную службу по мобилизации и призыву на военную службу для добровольного прохождения службы в рядах армии.

Как сообщили в Госслужбе, на сегодня более 23500 граждан, отозвавшихся на призыв президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, выразили желание добровольно служить в армии.

Они обратились в аппарат Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу в электронном порядке, а также в местные управления, отделы и подразделения Службы и были зарегистрированы в соответствующей форме.