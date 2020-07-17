Маргарита Симоньян Пашиняну: «Вы обучаете молодежь, как свергать власть в России!»

«Ваши интернет-войска унавозили мои соцсети требованиями (в хамской и агрессивной форме) выразить свою позицию. Просили — выражаю. Посмотрите на себя со стороны. Посмотрите, что вы творите. Как вы себя ведете. Какие же вы армяне?

Известный российский журналист, директор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян обрушилась с критикой в адрес властей Армении. Соответствующий гневный пост Симоньян опубликовала на своей странице в соцсети Фейсбук.

В ответ на многолетнее добро и защиту, которые вы получали от России, вы не признали Крым. Потому что это внутреннее дело Армении.

Исключительно из политической мести вы посадили Роберта Кочаряна — неизменного союзника России. Посадили специально, демонстративно, плюнув прямо в лицо своим российским друзьям. Потому что это внутреннее дело Армении.

Вы наводнили страну антироссийскими НКО, которые на вашей территории обучают молодежь, как свергать власть в России. Вы стали плацдармом антироссийских сил на Кавказе. Потому что это внутреннее дело Армении.

Вы выгнали российских бизнесменов-армян. Вы не хотите у себя ничего, что связано с Россией. Потому что это внутреннее дело Армении.

Ваши медиа и соцсети ежечасно поливают помоями Россию, Путина, всех, кто поддерживает Путина, — особенно русских армян (например, меня). Вы разделили несчастный, и без того исчезающий армянский народ на врагов — русских армян — и "настоящих" — тех, кто поддерживает вашу сиюминутную власть. Потому что это внутреннее дело Армении.

А теперь, когда на вашей границе война, когда само существование вашего режима под угрозой, вы вспомнили, что Россия снова должна вас спасать. Разве это не внутреннее дело Армении?

После всего зла и захлебывающегося презрения, которое вы проявляли к России в последние годы, ваши информационные войска и вы сами считаете себя вправе ждать помощи?

На самом деле, после всего, что вы сделали, Россия имеет полное моральное право плюнуть на вас и растереть. Но она так не поступит. Я уверена. Поможет и в этот раз», - написала Маргарита Симонян.