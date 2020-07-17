Южная Осетия обвинила Грузию в краже летучих мышей

Грузия интересуется летучими мышами с территории Южной Осетии и пытается их отлавливать для исследований в грузино-американской лаборатории, известной как «Исследовательский центр общественного здоровья имени Ричарда Лугара». С таким обвинением выступило КГБ сепаратистского образования, передает «Интерфакс».

В заявлении говорится, что усиленный интерес к популяции летучих мышей сохраняется с 2012 года. При этом отмечается, что с 2018-го их систематически крадут для программы по исследованию коронавирусов, которую проводят минобороны США и лаборатория Лугара.

КГБ обратил внимание на происходящее после задержания на территории Южной Осетии гражданина Грузии 3 июля. Задержанный заявил, что планировал раздобыть некие «коконы летучих мышей», чтобы затем продать их за пять тысяч долларов.