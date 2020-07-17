В Германии проводиться акция с целью протеста против военной провокации Армении против Азербайджана и поддержки азербайджанской армии.

Как сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой, акция, организованная перед посольством Армении в Берлине, началась с исполнения государственного гимна Азербайджана.

В акции участвуют наши соотечественники, диаспорские организации из разных регионов Германии.

Участники акции озвучивают лозунги, осуждающие провокации Армении, требующие освобождения Нагорного Карабаха от оккупации, выражают поддержку азербайджанской армии.