Британский ученый: «Коронавирус будет возвращаться в течение нескольких лет»

Коронавирус будет возвращаться волнами в течение нескольких лет и накрывать планету. Об этом заявил главный научный советник правительства Великобритании Патрик Валланс, передает ВВС.

По мнению ученого, «очень высока вероятность» роста числа случаев заражения коронавирусной инфекцией этой зимой.

Ранее главный инфекционист, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов заявил, что вторая волна коронавирусной инфекции ожидается в России осенью. Новая волна заболеваемости будет слабее первой, добавил он.