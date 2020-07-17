В китайском городе Урумчи — административном центре Синьцзян-Уйгурского автономного района — ввели режим военного времени из-за новой вспышки коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

План экстренного реагирования был запущен после того, как 17 июля в населенном пункте выявили 16 случаев заражения. В Урумчи временно запретили людям массово собираться в одном месте. Местных жителей призвали не совершать необязательные поездки за пределы населенного пункта, а также обязали брать анализы у всех, кому все-таки требуется уехать. Отмечается, что будет также проведено бесплатное тестирование для всего города.

Все последние случаи инфицирования, в том числе бессимптомные, были выявлены в районе Тяньшань. Их связывают с проведением нескольких массовых мероприятий.