В Азербайджане выявлено 497 новых случаев заражения коронавирусом, 645 пациентов вылечились и были выписаны домой. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров.

В Оперативном штабе сообщили о смерти восьми пациентов, тесты на коронавирус которых дали положительные результаты.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 27 133 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 18 450 человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц, 349 человек скончались. Лечение 8 334 пациентов продолжается в больницах особого режима.