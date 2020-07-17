Вспышка инфекции СOVID-19 тем или иным образом затронула все слои населения, и одним из негативных последствий является эмоциональная подавленность людей, которая может перерасти в стресс и депрессию. Вне зависимости от возраста, пола и социального статуса люди могут испытывать беспокойство, тревогу, страх, панические атаки и т.д. В таком состоянии человек нуждается как в поддержке родных и друзей, так и в профессиональной помощи психотерапевта или клинического психолога. В рамках интервью руководитель отделения Экстренной психологической помощи Гюнель Алиева затронула ряд важных вопросов, связанных с преодолением подобных трудностей.

На вопрос о том, как людям эффективно справляться со стрессом, врач-психиатр отметила, что стресс – это реакция организма на воздействие различных стрессоров. Существуют как положительная, так отрицательная формы стресса. Положительный стресс является защитной реакцией, которая мобилизует организм к адаптации измененной среды. В свою очередь, отрицательный стресс (дистресс) может стать причиной различных психологических расстройств. «Психика человека способна сопротивляться разным негативным факторам. Наша стрессоустойчивость готова ко многому и может вынести определенный уровень стресса и внешних изменений, к которым мы можем адаптироваться самостоятельно. Но нередко встречаются случаи, когда человек не в силах справится с дистрессом, что негативно влияет на повседневную жизнь. На фоне дистресса могут проявляться агрессия, бессонница, подавленное настроение, тревожность. В свою очередь, такие состояния могут способствовать злоупотреблению алкоголем, курению и т.д. Если же эти симптомы продолжаются более двух недель, то настоятельно рекомендуется проконсультироваться со специалистом» - развила свою мысль врач-психиатр.

По её словам, существует ряд методов для повышения стрессоустойчивости, такие как полноценный сон, здоровое питание, регулярные физические нагрузки, прогулки и общение с позитивными людьми. «Все эти факторы снижают дистресс и способствует восстановлению психического состояния» - отметила Гюнель Алиева.

На вопрос о том, как можно помочь близкому человеку при стрессе, Гюнель Алиева ответила, что прежде всего важно уделять ему больше внимания и много общаться, чтобы помочь выявить причины, приводящие к эмоциональному дисбалансу.

А также врач-психиатр поделилась рекомендациями о том, как самому справляться со стрессом. «На самом деле самостоятельно справиться со стрессом не так трудно, как кажется. Просто надо самоорганизоваться и целенаправленно повышать уровень стрессоустойчивости разными способами. Самыми эффективными способами являются: физический (полноценный сон по 8 часов в день, здоровое питание, ежедневные физические нагрузки по 20-30 мин, прогулки на свежем воздухе, йога, плавание), ментальный (развитие в себе позитивного мышления и оптимизма, поиск путей развития данной ситуации) и эмоциональный (музыка, беседы с близкими, помощь другим в трудной ситуации)».

В завершение своего интервью врач-психиатр Гюнель Алиева обратилась к гражданам со словами: «Желаю нашему народу быть ментально, эмоционально и физически здоровым и легко преодолевать все сложности».