В США обеспокоены «коронавирусными вечеринками»

Правоохранительные органы Флориды получили более 600 жалоб на шум от «коронавирусных вечеринок». Они подозревают местных бандитов в специальной организации мероприятий ради распространения инфекции в США, сообщает Fox News.

По словам шерифа, «коронавирусные вечеринки» специально устраивают для того, чтобы распространять вирус между людьми. При этом выяснилось, что некоторые банды специально арендуют дома для проведения таких мероприятий.

После посещения «коронавирусных вечеринок» у молодых людей могут возникнуть легкие симптомы инфекции, но они пойдут домой заражать родных и близких.

«Проблема в том, что, когда у вас есть коронавирус, и вы забираете его домой к родителям или бабушке и дедушке, вы неосознанно передаете им этот вирус и, возможно, убиваете их», — отметил шериф.

Он планирует сотрудничать с окружными комиссарами и политиками для разработки закона или постановления, которые будут запрещать проводить подобные вечеринки.