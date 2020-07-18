Год Нисанов, Ильхам Рагимов, Вагиф Мамишев остановили армян у порога России
Очередная военная провокация Армении привела к длительному военному противостоянию в Товузском направлении азербайджано-армянской границы, унесла жизни 12 азербайджанских военнослужащих и одного мирного жителя. Среди тех, кто стал шехидами, генерал-майор Полад Гашимов и полковник Ильгар Мирзоев.
Новая военная авантюра Армении вызвала одновременно возмущение и массовый патриотический подъем у азербайджанского народа. Тысячи людей вышли на стихийные митинги в Баку и районах республики, чтобы выразить свою солидарность с армией и Верховным главнокомандующим страны, десятки тысяч молодых людей выразили желание стать добровольцами, чтобы дать противнику достойный отпор на фронте. Всё азербайджанское общество сплотилось вокруг государства и президента и готово к освободительной войне за свои оккупированные земли.
Не остается в стороне и азербайджанская диаспора. Массовые митинги протеста против провокаций и агрессии армянской военщины состоялись у посольств Армении в Лондоне, Берлине, Варшаве и др. Некоторые акции переросли в стычки с армянскими провокаторами, пытавшимися устроить беспорядки, чтобы бросить тень на азербайджанских патриотов.
Свою солидарность с азербайджанским народом и государством продемонстрировали и проживающие в России азербайджанские бизнесмены. Как сообщал ранее haqqin.az, владельцы крупнейшей в Москве овощебазы Food city Год Нисанов и Ильхам Рагимов, а также владелец рынка «Софийская база» Вагиф Мамишев объявили бойкот продукции из Армении.
Сотни грузовиков с абрикосами, черешней и другими фруктами из Армении не были допущены на территорию этих рынков. Армянские бизнесмены несут колоссальные убытки, из-за чего в Ереване забили тревогу. Дипломаты пытались вступить в переговоры с руководством в Food city, однако их выпроводили, даже не став слушать.
Принципиальная позиция, проявленная Годом Нисановым, Ильхамом Рагимовым и Вагифом Мамишевым вызвала одобрение у миллионов их соотечественников в Азербайджане. Ведь бойкот армянских товаров в столице России, где очень сильна армянская диаспора, весьма смелый шаг. Но азербайджанские бизнесмены ясно дали понять – никаких деловых отношений, хоть как-то связанных с Армений, до тех пор, пока она не откажется от своей агрессивной политики в отношении Азербайджана, не будет. Сегодня азербайджанцы благодарят Года Нисанова, Ильхама Рагимова и Вагифа Мамишева за проявленную ими солидарность.
Остается надеяться, что подобному примеру последуют и другие азербайджанские бизнесмены не только в России, но и в других странах.