Год Нисанов, Ильхам Рагимов, Вагиф Мамишев остановили армян у порога России

Ильгар Гусейнов, собкор 18 июля 2020, 21:24

Очередная военная провокация Армении привела к длительному военному противостоянию в Товузском направлении азербайджано-армянской границы, унесла жизни 12 азербайджанских военнослужащих и одного мирного жителя. Среди тех, кто стал шехидами, генерал-майор Полад Гашимов и полковник Ильгар Мирзоев. Новая военная авантюра Армении вызвала одновременно возмущение и массовый патриотический подъем у азербайджанского народа. Тысячи людей вышли на стихийные митинги в Баку и районах республики, чтобы выразить свою солидарность с армией и Верховным главнокомандующим страны, десятки тысяч молодых людей выразили желание стать добровольцами, чтобы дать противнику достойный отпор на фронте. Всё азербайджанское общество сплотилось вокруг государства и президента и готово к освободительной войне за свои оккупированные земли.

Не остается в стороне и азербайджанская диаспора. Массовые митинги протеста против провокаций и агрессии армянской военщины состоялись у посольств Армении в Лондоне, Берлине, Варшаве и др. Некоторые акции переросли в стычки с армянскими провокаторами, пытавшимися устроить беспорядки, чтобы бросить тень на азербайджанских патриотов. Свою солидарность с азербайджанским народом и государством продемонстрировали и проживающие в России азербайджанские бизнесмены. Как сообщал ранее haqqin.az, владельцы крупнейшей в Москве овощебазы Food city Год Нисанов и Ильхам Рагимов, а также владелец рынка «Софийская база» Вагиф Мамишев объявили бойкот продукции из Армении.