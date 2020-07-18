Ученые оценили возможность заражения коронавирусом от комаров

Ученые оценили возможность заразиться коронавирусом после укуса комара. В исследовании, опубликованном в журнале Nature, указано, что комары не являются источником инфицирования человека.

Специалисты подчеркнули, что COVID-19 не может «самовоспроизводиться в комарах». В связи с этим передача коронавируса от них человеку невозможна, даже если перед этим комар укусил носителя инфекции.

Ранее аналогичное мнение высказывали и во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Там усомнились в том, что новый коронавирус может передаваться через комаров.