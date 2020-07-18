Где Ордухан?

В руках собравшихся развевались азербайджанские флаги, а также транспаранты, осуждающие поведение Армении в регионе.

Примечательно, что среди участников акции не оказалось проживающего в Нидерландах оппозиционного политэмигранта Ордухана Темирхана. Напомним, что Ордухан Темирхан вместе с группой своих сторонников известен тем, что организует в разных городах Европы пикеты против азербайджанского правительства, требуя мнимой справедливости. Но разве справедливость выражается только в оппозиционности к властям? Сегодня миллионы азербайджанцев вне зависимости от их политических взглядов, консолидировались вокруг своего государства, которое столкнулось с очередным актом армянской агрессии.

Более того, Ордухан Темирхан родом из оккупированного Карабаха и, казалось бы, патриотические чувства должны были побудить его на участие в антиармянской акции. Но он не пришел. И как после этого верить в патриотические позывы и чувство справедливости Ордухана Темирхана и его сторонников? Неужели неприязнь к своему правительству выше любви к земле, оставшейся под пятой врага?