С-400 взвинтили цену на F-35

Затраты по программе создания американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II после исключения из нее турецких подрядчиков вырастут на 600 миллионов долларов и дополнительно приведут к взвинчиванию цены на каждый такой самолет на 7-9 миллионов долларов, приводит газета Milliyet оценку главы секретариата оборонпрома Турции Исмаила Демира.

Также чиновник заверил, что турецкая сторона сохранит в тайне от США данные, касающиеся зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», приобретенной у России и, наоборот, не допустит каких-либо утечек, касающихся F-35 Lightning II, в последнюю.

Демир отметил, что американский подход к проблеме заключается в том, «они американская сторона знает риск утечки в Россию, они на 100 процентов уверены в этом, они в этом убеждены». «Но они не пытаются убедить нас. Им это не нужно. Они не хотят работать с нами, чтобы убедить нас», — сказал глава секретариата.