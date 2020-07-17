Израиль охватили протесты
Массовые антиправительственные демонстрации проходят поздно вечером в субботу в Иерусалиме и в центре Тель-Авива, протестующие перекрывают дороги и требуют отставки премьер-министра.
"В Иерусалиме демонстрация проходит в центре города рядом с резиденцией премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Часть демонстрантов двинулась в сторону Парижской площади. В Тель-Авиве около (парка) Чарльз Клор демонстранты заблокировали дороги. Полиция на месте действует для предотвращения инцидентов", - говорится в сообщении пресс-службы полиции.