Китайских коммунистов не пустят в Америку наша корреспонденция
В недрах дремучей американской бюрократии вызревает поистине революционный проект борьбы с главным врагом США - Китаем. Как сообщила газета New York Times, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность запретить въезд в США всем членам Компартии Китая и их семьям. И хотя пока не ясно, подпишет ли этот документ сам Трамп, известно, что над проектом работают чиновники самого Белого дома, Государственного департамента и Министерства внутренней безопасности.
Американские эксперты утверждают, что прецедентом для этого может послужить принятый в 2017 году запрет на въезд в США граждан ряда мусульманских стран. Однако сейчас речь идет о том, что заслон будет поставлен перед членами правящей партии крупнейшей страны мира, которая насчитывает в своих рядах 92 миллиона человек. До такого не додумывались американские ястребы даже во время эпохи маккартизма и «холодной войны» с СССР. Можно только представить, к чему привел бы запрет посещать Америку членам КПСС - руководителям страны, дипломатам, внешнеторговым работникам. Однозначно - к разрыву дипотношений.
То же самое может ожидать и американо-китайские отношения. Ведь членами Компартии Китая являются и высокопоставленные дипломаты этой страны, и ученые и представители крупного бизнеса, и деятели искусства. А всего с учетом членов семей этот немыслимый запрет может коснуться 270 миллионов человек.
В самом Китае, как и в СССР, членами партии могут быть кто угодно - от аппаратчиков до предпринимателей, врачей и школьных учителей. Половина из них имеют высшее образование. 12.3 миллиона человек с партбилетом моложе 30 лет. 27.9 процента членов партии - женщины.
«Подавляющее большинство членов Компартии не имеет никакого отношения к выработке официальной политики, - говорит Джут Бланше, сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне. - Ставить для них запрет на въезд в США - это тоже самое, как если бы Пекин закрыл Китай для всех республиканцев в знак несогласия с политикой Трампа».
Однако похоже, что Госдепартамент, который выступает инициатором масштабного наказания Китая всерьез относится к этой идее и даже, если ему не удастся целиком протолкнуть свой план, он может ввести визовые санкции против определенных групп китайской партийной номенклатуры. В начале июля Вашингтон ввел санкции против ряда членов китайской партийной верхушки, включая одного члена Политбюро, а также против региональных властей за массовое притеснение мусульман-уйгуров. «Соединенные Штаты не смирятся с нарушениями прав человека в отношении уйгуров, этнических казахов и представителей других меньшинств, - объявил тогда госсекретарь Майк Помпео.
В последнее время президент Трамп значительно повысил градус своей антикитайской риторики, обвиняя Пекин в том, что тот вовремя не оповестил мир о наступлении пандемии коронавируса и скрыл факты о происхождении самого вируса. В этом немалым подспорьем ему стали приведенные данные о том, что вирус произошел из секретной лаборатории в Ухане от китайского вирусолога Ли-Мэн Янь, которая выступила с разоблачениями в США. Кстати, диссидентка Ли, прибывшая из Гонконга, также является членом Компартии Китая.
Однако при всем этом сам Трамп, несмотря на гневные слова в адрес Пекина, с самого своего вступления в должность в январе 2017 года никогда не предпринимал резких шагов против Китая. Более того, он публично восхищался председателем Си, и как недавно сообщали американские СМИ, даже просил его помочь ему в переизбрании в 2020 году. Но сейчас по мере приближения к дню выборов Трамп может показать свою «исключительную жесткость» по отношению к китайским коммунистам.
Однако претворить план по массовому запрету на въезд в США членов Компартии Китая будет весьма затруднительно чисто технически. До этого при заполнении анкеты на получение визы китайцы не указывали свою партийную принадлежность. А сейчас даже если такое требование появится, они могут дать отрицательный ответ, а проверить это будет трудно.
Есть и другие способы обойти запрет. Родная дочка самого Си Цзяньпина Си Минцзэ под другим именем училась в Гарварде, который она закончила в прошлом году. Тщательно скрывая свое родство с лидером сверхдержавы (о том, кто Си на самом деле знали всего несколько человек), она изучала психологию и английский язык.
«Для граждан КНР обучение в США не сводится к клише «вернулся на родину с новыми идеями, - пишет журнал New Yorker. - Исследования показывают, что выходцы из Китая более других иностранных студентов склонны остаться в Америке. 92 процента китайцев, ставших кандидатами наук, еще в течение пяти лет после получения степени живут в США».
И вполне вероятно, что немалая часть из них являются членами Компартии. И как быть с ними и с миллионами других китайцев которые «внедрились» в Америку»? На этот вопрос нет ответа. Американские власти, как это часто случается, начинают разрабатывать санкции против той или иной страны, не имея ни малейшего представления о том, как этого добиться и к чему это приведет.