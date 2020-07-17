В недрах дремучей американской бюрократии вызревает поистине революционный проект борьбы с главным врагом США - Китаем. Как сообщила газета New York Times, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность запретить въезд в США всем членам Компартии Китая и их семьям. И хотя пока не ясно, подпишет ли этот документ сам Трамп, известно, что над проектом работают чиновники самого Белого дома, Государственного департамента и Министерства внутренней безопасности.

Американские эксперты утверждают, что прецедентом для этого может послужить принятый в 2017 году запрет на въезд в США граждан ряда мусульманских стран. Однако сейчас речь идет о том, что заслон будет поставлен перед членами правящей партии крупнейшей страны мира, которая насчитывает в своих рядах 92 миллиона человек. До такого не додумывались американские ястребы даже во время эпохи маккартизма и «холодной войны» с СССР. Можно только представить, к чему привел бы запрет посещать Америку членам КПСС - руководителям страны, дипломатам, внешнеторговым работникам. Однозначно - к разрыву дипотношений.

То же самое может ожидать и американо-китайские отношения. Ведь членами Компартии Китая являются и высокопоставленные дипломаты этой страны, и ученые и представители крупного бизнеса, и деятели искусства. А всего с учетом членов семей этот немыслимый запрет может коснуться 270 миллионов человек.

В самом Китае, как и в СССР, членами партии могут быть кто угодно - от аппаратчиков до предпринимателей, врачей и школьных учителей. Половина из них имеют высшее образование. 12.3 миллиона человек с партбилетом моложе 30 лет. 27.9 процента членов партии - женщины.

«Подавляющее большинство членов Компартии не имеет никакого отношения к выработке официальной политики, - говорит Джут Бланше, сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне. - Ставить для них запрет на въезд в США - это тоже самое, как если бы Пекин закрыл Китай для всех республиканцев в знак несогласия с политикой Трампа».

Однако похоже, что Госдепартамент, который выступает инициатором масштабного наказания Китая всерьез относится к этой идее и даже, если ему не удастся целиком протолкнуть свой план, он может ввести визовые санкции против определенных групп китайской партийной номенклатуры. В начале июля Вашингтон ввел санкции против ряда членов китайской партийной верхушки, включая одного члена Политбюро, а также против региональных властей за массовое притеснение мусульман-уйгуров. «Соединенные Штаты не смирятся с нарушениями прав человека в отношении уйгуров, этнических казахов и представителей других меньшинств, - объявил тогда госсекретарь Майк Помпео.