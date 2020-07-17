С самого начала карабах ского конфликта Казахстан безоговорочно поддерживал Азербайджан и выступал против любых проявлений сепаратизма. Об этом haqqin.az сказал казахстанский политолог Досым Сатпаев, комментируя позицию Астаны в связи с провокациями Армении на азербайджано-армянской границе.

«Власти Казахстана еще с 90-х годов выступали за восстановление территориальной целостности Азербайджана, - подчеркивает политолог. - Для Казахстана вопрос территориальной целостности, проблема сепаратизма, как и во всем постсоветском пространстве, достаточно актуальны. Все это мы видели в последние несколько лет в Украине, Молдове. Некоторые российские маргинальные политики часто выдвигают территориальные претензии и к Казахстану. Для Астаны все, что связано с принципами нерушимости границ, незыблемый международный закон. И в этом контексте политика Казахстана по отношению к карабахскому конфликту однозначно на стороне Азербайджана. Есть очевидный факт - Армения предъявляет претензии на исконно азербайджанские земли. И поддержка Казахстаном Баку правомерна и справедлива».

Не раз официальная Астана декларировала свой призыв урегулировать это конфликт за столом переговоров, отмечает Д. Сатпаев. И Казахстан предпринимал политические шаги для противодействия оккупации азербайджанских территорий армянскими войсками. В частности, он препятствовал принятию Армении в ЕАЭС на том основании, что у Еревана остаются неразрешенные территориальные противоречия с Азербайджаном. После этого между Ереваном и Астаной постоянно происходили дипломатические трения. Вплоть до того, что армянские политики призывали исключить из ОДКБ Казахстан и Беларусь, которые, будучи в одной с Арменией военной организации, больше сотрудничают с Азербайджаном и поддерживают эту страну, сказал он.

«Ереван не раз предпринимал попытки запрячь ОДКБ в реализацию своих националистических планов. Несколько лет назад во время конфликта между РФ и Турцией представитель Армении в ОДКБ выступил с заявлением, что члены организации однозначно поддерживают Москву в конфликте с Анкарой. Но Беларусь, Казахстан и Кыргызстан опротестовали это утверждение, указав, что представителя Армении никто не уполномочивал от имени организации делать подобные заявления», - напомнил эксперт.