Футбольный клуб «Нефтчи», готовящийся к выступлению в Лиге Европы, подписал еще одного легионера.

Это - бельгийский опорный полузащитник марокканского происхождения Сабир Бугрин. С ним подписан контракт на два года. 24-летний футболист будет выступать в «Нефтчи» под 29-м номером.

Сабир Бугрин ранее играл за бельгийский «Льерс», французский «Париж» и люксембургский «Дюделанж». В составе «Дюделанжа» он забил «Карабаху» в прошлом розыгрыше Лиги Европы, отличившись в Баку в матче групповой стадии (1:1).

Напомним, что на днях «Нефтчи» подписал нигерийца Юсуфа Лаваля. Ранее в команду пришли Джабир Амирли и Фахмин Мурадбейли, вернувшийся из аренды. Покинули клуб Дональд Герье, Багали Дабо, Сони Мустивар, Вангелис Плателлас, Дарио Фредерико, Турал Ахундов и Рахман Гаджиев.

Матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы «Нефтчи» проведет 27 августа. Соперник определится после жеребьевки, запланированной на 10 августа.