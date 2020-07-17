Кадыров потребовал от Зеленского извиниться

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить принесенные им ранее извинения. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Вы, получив полномочия президента Украины, каждый раз придумываете новые версии извинений. Вам придется твердо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то Вам придется ответить передо мной», — написал он.

В апреле 2019 года Зеленский извинился перед мусульманами за использование в шоу студии «Квартал 95» кадров с Кадыровым. Речь идет о видеонарезке, где в одном из кадров роликов изображен плачущий после молитвы глава Чечни.