Сбежавший из Китая ученый-вирусолог рассказывает американцам правду тайна коронавируса
Телеканал Fox News опубликовал интервью с перебежавшей в Соединенные Штаты Америки ученой-вирусологом из Гонконга Ли Мен Янь, которая хочет раскрыть тайны и сказать правду о бездеятельности Компартии Китая в начале пандемии коронавируса.
Она утверждает, что об опасности нового вируса и особенностях течения заболевания было известно Пекину еще до того, как были обнародованы первые данные. Сейчас ученая пребывает в безопасном месте в США. Именно в этом убежище она дала интервью.
В беседе с американскими журналистами ученая утверждает: «Причина того, почему я приехала в США состоит в том, что я передаю сведения о правде Covid-19». Янь также сказала, что если бы она пробовала рассказать свою историю, находясь в Китае, она бы «исчезла и была бы убита». Как рассказала вирусолог, она была одной из первых в мире ученых, которые изучали новый коронавирус.
В конце декабря 2019 года ее руководитель в исследовательской лаборатории ВОЗ университета Гонконга доктор Лео Пун попросил изучить странную группу случаев заболевания SARS, которые происходили из материкового Китая. «Правительство отказалось разрешить иностранным экспертам, в том числе из Гонконга, проводить исследования в Китае», - сказала она. «Потому я обратилась к своим друзьям (в КНР — прим. ред.) чтобы получить больше информации». По словам ученой, у нее есть большая разветвленная сеть профессиональных контактов в разных медицинских учреждениях континентального Китая.
Один из ее коллег, сотрудник Центра контроля и профилактики заболеваний, первым узнал о случаях новой инфекции и якобы рассказал 31 декабря про подтвержденную передачу Covid-19 от человека к человеку задолго до того, как КНР и ВОЗ признали, что такое распространение вообще возможно.
Янь рассказала своему начальнику о некоторых таких данных. «Он просто кивнул»,- вспоминает она, и приказал ей продолжать работать.
Как указывает Fox News, через несколько дней, 9 января ВОЗ опубликовало сообщение с такими словами: «По данным китайских властей, данный вирус может вызвать тяжелые заболевания у отдельных пациентов, но не передается так легко между людьми».
По словам Янь, 16 января она снова сообщила о полученных ею сведениях и выводах своему начальнику. Но он сразу посоветовал ей молчать и быть осторожной. «Как он предупреждал меня раньше — «Не заходите за красную линию», - сказала ученая, цитируя его - «Иначе мы попадем в беду и исчезнем», - сказал ей руководитель.
Она также утверждает, что со-руководитель лаборатории ВОЗ профессор Малик Пейрис, как один, кто консультирует руководство этой организации по вопросам пневмонии и легочных заболеваний, знал про степень будущей угрозы, но ничего не сделал.
В свою очередь, этот ученый не ответил на вопросы американского телеканала. При этом в ВОЗ журналистам сказали, что ни Пун, ни Пейрис никогда не работали непосредственно в ВОЗ.
Представитель ВОЗ Маргарет Энн Харрис в электронном письме в редакцию Fox News написала:
«Профессор Малик Пейрис — эксперт по инфекционным заболеваниям, который был в миссиях и экспертных группах ВОЗ, как и многие люди, известные в своих сферах. Это не делает его сотрудником ВОЗ. Он также не представляет ВОЗ», - подчеркнула она.
Янь на это говорит, что ее не удивляет такая ситуация, но она не собирается останавливаться и, осознавая весь риск, будет и дальше рассказывать, что в действительности происходило в Китае в первые дни и недели пандемии.
Тем временем к делу подключилось Федеральное бюро расследований США, которое начало свое собственное расследование на основании свидетельств и данных ученой из Гонконга. По словам Янь, ее допрашивали часами, и в качестве вещевого доказательства изъяли ее мобильный телефон. При этом в ФБР не подтвердили, но и не опровергли слова Янь.
На экране телеканала во время передачи была показана расписка Янь о согласии сотрудничества со следствием.
В качестве предыстории разговоров о происхождения коронавируса добавим, что 5 июля лондонская газета The Sunday Times сообщила, что Уханьский институт вирусологии в КНР сохранял образцы Covid-19 еще с 2012 года.
Как считает глава британской разведки SIS/MI6, руководивший ею в 1999-2004 годы сэр Ричард Дирлав, вирус имеет искусственное происхождение, так как его ключевые элементы не эволюционировали природным путем, а были в него интегрированы. По мнению экс-разведчика, китайские ученые сделали это во время изучения коронавируса у летучих мышей. А дальше произошел несчастный случай - модицифицированный под человеческий организм вирус вырвался из лаборатории.
16 апреля 2020 года идею про искусственное происхождение высказал Нобелевский лауреат француз Люк Монтанье. По его словам, китайские ученые хотели создать вакцину против СПИДа, вставив секвенцию вирусной инфекции легких в коронавирус.
При этом речь шла не о военной разработке, но не менее опасной. Просто «что-то пошло не так», и китайские власти решили все засекретить.
Будем следить за ситуацией, которая неожиданно вновь обострила тему искусственного происхождения коронавируса и ответственности за его распространение властей Китая.