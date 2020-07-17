Отдел международной политики 01:31

Телеканал Fox News опубликовал интервью с перебежавшей в Соединенные Штаты Америки ученой-вирусологом из Гонконга Ли Мен Янь, которая хочет раскрыть тайны и сказать правду о бездеятельности Компартии Китая в начале пандемии коронавируса.

Она утверждает, что об опасности нового вируса и особенностях течения заболевания было известно Пекину еще до того, как были обнародованы первые данные. Сейчас ученая пребывает в безопасном месте в США. Именно в этом убежище она дала интервью. В беседе с американскими журналистами ученая утверждает: «Причина того, почему я приехала в США состоит в том, что я передаю сведения о правде Covid-19». Янь также сказала, что если бы она пробовала рассказать свою историю, находясь в Китае, она бы «исчезла и была бы убита». Как рассказала вирусолог, она была одной из первых в мире ученых, которые изучали новый коронавирус. В конце декабря 2019 года ее руководитель в исследовательской лаборатории ВОЗ университета Гонконга доктор Лео Пун попросил изучить странную группу случаев заболевания SARS, которые происходили из материкового Китая. «Правительство отказалось разрешить иностранным экспертам, в том числе из Гонконга, проводить исследования в Китае», - сказала она. «Потому я обратилась к своим друзьям (в КНР — прим. ред.) чтобы получить больше информации». По словам ученой, у нее есть большая разветвленная сеть профессиональных контактов в разных медицинских учреждениях континентального Китая. Один из ее коллег, сотрудник Центра контроля и профилактики заболеваний, первым узнал о случаях новой инфекции и якобы рассказал 31 декабря про подтвержденную передачу Covid-19 от человека к человеку задолго до того, как КНР и ВОЗ признали, что такое распространение вообще возможно.

Янь рассказала своему начальнику о некоторых таких данных. «Он просто кивнул»,- вспоминает она, и приказал ей продолжать работать. Как указывает Fox News, через несколько дней, 9 января ВОЗ опубликовало сообщение с такими словами: «По данным китайских властей, данный вирус может вызвать тяжелые заболевания у отдельных пациентов, но не передается так легко между людьми». По словам Янь, 16 января она снова сообщила о полученных ею сведениях и выводах своему начальнику. Но он сразу посоветовал ей молчать и быть осторожной. «Как он предупреждал меня раньше — «Не заходите за красную линию», - сказала ученая, цитируя его - «Иначе мы попадем в беду и исчезнем», - сказал ей руководитель. Она также утверждает, что со-руководитель лаборатории ВОЗ профессор Малик Пейрис, как один, кто консультирует руководство этой организации по вопросам пневмонии и легочных заболеваний, знал про степень будущей угрозы, но ничего не сделал. В свою очередь, этот ученый не ответил на вопросы американского телеканала. При этом в ВОЗ журналистам сказали, что ни Пун, ни Пейрис никогда не работали непосредственно в ВОЗ. Представитель ВОЗ Маргарет Энн Харрис в электронном письме в редакцию Fox News написала: «Профессор Малик Пейрис — эксперт по инфекционным заболеваниям, который был в миссиях и экспертных группах ВОЗ, как и многие люди, известные в своих сферах. Это не делает его сотрудником ВОЗ. Он также не представляет ВОЗ», - подчеркнула она. Янь на это говорит, что ее не удивляет такая ситуация, но она не собирается останавливаться и, осознавая весь риск, будет и дальше рассказывать, что в действительности происходило в Китае в первые дни и недели пандемии. Тем временем к делу подключилось Федеральное бюро расследований США, которое начало свое собственное расследование на основании свидетельств и данных ученой из Гонконга. По словам Янь, ее допрашивали часами, и в качестве вещевого доказательства изъяли ее мобильный телефон. При этом в ФБР не подтвердили, но и не опровергли слова Янь. На экране телеканала во время передачи была показана расписка Янь о согласии сотрудничества со следствием. В качестве предыстории разговоров о происхождения коронавируса добавим, что 5 июля лондонская газета The Sunday Times сообщила, что Уханьский институт вирусологии в КНР сохранял образцы Covid-19 еще с 2012 года.