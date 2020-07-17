Эрдоган обещал выпустить первый турецкий электромобиль

Первый серийный электромобиль турецкого производства сойдет с конвейера к концу 2022 года, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Строительство завода планируется завершить за 18 месяцев, а к концу 2022 года с конвейера сойдет первый серийный электромобиль турецкого производства", - заявил Эрдоган на церемонии закладки фундамента автозавода в провинции Бурса. Его цитирует агентство Anadolu.

По словам турецкого лидера, этого проекта в Турции ждали 60 лет. Он назвал закладку фундамента завода "золотым звеном" в цепи общенациональных мегапроектов.