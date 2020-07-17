В обозримом будущем возврата к нормальной жизни не будет горячая тема
«Буду предельно откровенен: слишком много стран движутся в неправильном направлении, коронавирус остается врагом общества номер один. Если не соблюдаются элементарные меры предосторожности, пандемии остается только один путь – становиться все хуже, хуже и хуже». Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус сделал это заявление в женевской штаб-квартире ВОЗ.
Заявления ВОЗ всегда были отрезвляющими и мобилизующими, но давно в них не было столько тревоги. Если в марте, когда вспышка заболеваний коронавирусом была объявлена пандемией, существовала надежда, что уже к лету заразу в основном удастся обуздать, сейчас, в середине лета, звучат опасения, что самые большие испытания еще впереди, и будущая зима станет серьезным испытанием.
К середине июля число выявленных заболеваний в мире превзошло 14 миллионов, умерло больше 600 тысяч человек, и пока пика заболеваемости не видно. Только за минувший день было зафиксировано 250 тысяч новых случаев, 80% приходятся на десять стран, 50% - на две, на Соединенные Штаты и Бразилию. Вот и в Индии число инфицированных превысило 1 миллион человек. В США около четырех миллиона заболевших, 142 тысяч смертей, в Бразилии свыше два миллиона больных и свыше 78 тысячи умерших.
Глава ВОЗ предупреждает: в обозримом будущем никакого возврата к нормальной жизни нет и быть не может.
США каждый день бьют собственные рекорды по выявленным случаям COVID-19: в накануне выявлено свыше 60 тысяч новых больных. В одной только Флориде больше 15 тысяч случаев за сутки. Для сравнения, в Азербайджане за все время эпидемии было выявлено около 27 тысяч инфицированных. В Техасе и Аризоне в некоторых округах власти заказали грузовики-рефрижераторы: местные морги работают на пределе своих возможностей.
Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарчетти заявил, что в городе никогда еще не было столько больных, и нужно быть готовыми к тому, что скоро будет введет «красный» уровень карантина, что означает прекращение всякой публичной активности. Сейчас мэр умоляет граждан без лишней необходимости не покидать свои дома. Лос-Анджелес, в котором выявлено больше 140 тысяч случаев COVID-19, опережает по этому показателю большинство стран мира. Свыше 4 тысяч человек умерло.
При этом эпидемия давно шагнула из больших городов в американскую глубинку: из десяти округов с наибольшим числом заболеваний на количество населения девять приходятся на провинциальные округа, в которых живет меньше 50 тысяч человек. Там намного выше уровень пожилого населения, для которого коронавирус представляет по-настоящему смертельную опасность.
Надежды на то, что массово переболевшее население становится главным препятствием на пути распространения эпидемии, развеивает новое исследование британских ученых. Они обнаружили, что число антител, способных противостоять коронавирусу, резко уменьшается после пика заболевания, и уже спустя два месяца лишь 16% бывших пациентов обладают необходимым количеством антител, чтобы противостоять новому инфицированию.
Коронавирус продолжает в значительной степени оставаться загадкой. В Аргентине ломают голову, каким образом могли заболеть 57 членов экипажа рыболовецкого траулера из 61. Они прошли 14-дневный карантин и тестирование перед плаванием, которое заняло 35 дней, были здоровыми, а вернулись больными.
Понятно желание людей, чтобы поскорее вернулась нормальная жизнь, а опасность отступила и вовсе забылась. Но пока очевидно, что одним желанием этот момент не приблизить. Строгая профилактика в этом смысле действует куда надежнее. По крайней мере, до тех пор, пока не станет реальностью массовое вакцинирование, а до этого еще очень далеко.