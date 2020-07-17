«Буду предельно откровенен: слишком много стран движутся в неправильном направлении, коронавирус остается врагом общества номер один. Если не соблюдаются элементарные меры предосторожности, пандемии остается только один путь – становиться все хуже, хуже и хуже». Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус сделал это заявление в женевской штаб-квартире ВОЗ.

Заявления ВОЗ всегда были отрезвляющими и мобилизующими, но давно в них не было столько тревоги. Если в марте, когда вспышка заболеваний коронавирусом была объявлена пандемией, существовала надежда, что уже к лету заразу в основном удастся обуздать, сейчас, в середине лета, звучат опасения, что самые большие испытания еще впереди, и будущая зима станет серьезным испытанием.

К середине июля число выявленных заболеваний в мире превзошло 14 миллионов, умерло больше 600 тысяч человек, и пока пика заболеваемости не видно. Только за минувший день было зафиксировано 250 тысяч новых случаев, 80% приходятся на десять стран, 50% - на две, на Соединенные Штаты и Бразилию. Вот и в Индии число инфицированных превысило 1 миллион человек. В США около четырех миллиона заболевших, 142 тысяч смертей, в Бразилии свыше два миллиона больных и свыше 78 тысячи умерших.

Глава ВОЗ предупреждает: в обозримом будущем никакого возврата к нормальной жизни нет и быть не может.

США каждый день бьют собственные рекорды по выявленным случаям COVID-19: в накануне выявлено свыше 60 тысяч новых больных. В одной только Флориде больше 15 тысяч случаев за сутки. Для сравнения, в Азербайджане за все время эпидемии было выявлено около 27 тысяч инфицированных. В Техасе и Аризоне в некоторых округах власти заказали грузовики-рефрижераторы: местные морги работают на пределе своих возможностей.

Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарчетти заявил, что в городе никогда еще не было столько больных, и нужно быть готовыми к тому, что скоро будет введет «красный» уровень карантина, что означает прекращение всякой публичной активности. Сейчас мэр умоляет граждан без лишней необходимости не покидать свои дома. Лос-Анджелес, в котором выявлено больше 140 тысяч случаев COVID-19, опережает по этому показателю большинство стран мира. Свыше 4 тысяч человек умерло.