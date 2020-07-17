COVİD-19 в Казахстане: свыше 1,6 новых инфицированных за сутки
В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1 636 случаев коронавирусной инфекции, общее число заражений достигло 70 339, сообщила сегодня межведомственная комиссия.
Число выздоровевших пациентов превышает 42 тысячи. В стране зафиксировано 464 случая смерти от коронавируса.
"Зарегистрированы 1636 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них симптомных носителей - 908, бессимптомных носителей - 728", - говорится в сообщении комиссии в Telegram-канале.
Наибольшее число новых случаев заболевания за сутки выявлено в Нур-Султане (258), Алма-Ате (220) и Атырауской области (184).