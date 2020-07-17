Устроившие провокации во время митинга в поддержку армии арестованы фото; видео
В ночь с 14 на 15 июля текущего года в Баку прошел митинг в поддержку армии. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД, во время этой мирной и патриотической акции группа лиц, грубо нарушив общественный порядок, вторглась в здание Милли Меджлиса Азербайджана, сломав двери и окна здания, а также оказала сопротивление сотрудникам полиции, обеспечивавшим безопасность мероприятия.
Из-за этих неправомерных действий несколько сотрудников правоохранительных органов получили телесные повреждения различной степени тяжести, был нанесен урон служебному автомобилю и транспортным средствам граждан.
В результате оперативно-розыскных и других необходимых мероприятиий были установлены личности людей, подозреваемых в осуществлении вышеуказанных противозаконных действий.
Решением суда они арестованы сроком на три месяца.