Коронавирус в Армении: 415 новых зараженных и 10 умерших за сутки
По положению на утро воскресенья, 19 июля, в Армении зафиксировано 34877 подтвержденных случаев коронавируса, сообщается на сайте Национального центра контроля и профилактики заболеваний страны.
Таким образом, количество новых случаев за сутки составило 415. От COVID-19 накануне скончались 10 человек.
По данным центра, в общей сложности было проведено 146 717 тестов на коронавирус. В целом скончался 641 человек, 23 294 пациента выздоровели, продолжают лечение 10 737 больных.