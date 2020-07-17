Дмитрий Рой, автор haqqin.az 11:07

В социальных сетях – бурление. Камнем, вызвавшим его, стало обращение Маргариты Симоньян, главного российского пропагандиста и, по совместительству, одного из топ-проводников армянских интересов в России. Как и все, что выходит из-под пера госпожи Симоньян в период, когда она брызжет эмоциями, данное послание весьма противоречиво – но, тем не менее, позволяет сделать ряд выводов. Главный из которых можно изложить следующими словами: «Господа из Еревана, у вас все очень-очень плохо. Вы не только подставили свое лобби в Москве, но и лишились общественной поддержки в России».

Вернемся к тексту обращения, точнее – к мотивам, которые его вызвали: «Я обращаюсь к армянской власти… Обращаюсь только потому, что ваши интернет-войска унавозили мои соцсети требованиями (в хамской и агрессивной форме) «выразить свою позицию». Просили — выражаю». То есть надо понимать, если бы диванные воины Армении соцсети госпожи Симоньян своими требованиями не «унавозили», то и самого обращения бы не было, перманентное хамство и агрессия Еревана недовольство бы не вызвало, а его провокационная внешняя политика в отношении соседей и союзников осуждения бы не удостоились? Впрочем, это, наверное, мелочная придирка, на эмоциях мало ли кто каким образом может оговориться. Тут ведь главное в том, «что у женщины в гневе на языке, то у нее в спокойном состоянии на уме». И внезапно выяснилось, что у армянского лобби в Москве к Еревану накопились серьезные претензии. А поскольку многие из этого лобби в России при государственных должностях, то сейчас армянской провокацией, очевидная цель которой - втянуть в конфликт Россию и ОДКБ и создать новый очаг напряженности, беспокоящий все ту же Россию – они поставлены перед сложным выбором между своим менталитетом, о котором мы еще поговорим, и – щедрым окладом жалования, получаемым от российского государства. Естественно, что жалование, а также всевозможные бонусы за занимаемые должности перевесили. И близкие российской власти армяне, проживающие в Москве, тут же переквалифицировались в «почтальонов», транслирующих претензии Кремля Еревану.

Вот этот список от госпожи Симоньян: - В ответ на многолетнее добро и защиту, которые вы получали от России, вы не признали Крым. Потому что это внутреннее дело Армении. - Исключительно из политической мести вы посадили Роберта Кочаряна — неизменного союзника России. Посадили специально, демонстративно, плюнув прямо в лицо своим «российским друзьям». Потому что это внутреннее дело Армении. - Вы наводнили страну антироссийскими НКО, которые на вашей территории обучают молодежь, как свергать власть в России. Вы стали плацдармом антироссийских сил на Кавказе. Потому что это внутреннее дело Армении. - Вы выгнали российских бизнесменов-армян. Вы не хотите у себя ничего, что связано с Россией. Потому что это внутреннее дело Армении. - Ваши медиа и соцсети ежечасно поливают помоями Россию, Путина, всех, кто поддерживает Путина, — особенно русских армян (например, меня). - Вы разделили несчастный, и без того исчезающий армянский народ на врагов — русских армян и «настоящих» — тех, кто поддерживает вашу сиюминутную власть. Потому что это внутреннее дело Армении. И тут, кстати, возникает вопрос – а раньше вы всего этого не видели? Эта ситуация только вчера возникла? В том-то и дело, что нет. Поэтому не нужно лицемерной озабоченности – все это прекрасно известно, и вызвало у вас болезненную реакцию только потому, что впервые за долгие годы на ваши просьбы помочь Еревану перед лицом им же придуманной «азербайджанской агрессии» вы услышали холодное: «Помочь можно. Вопрос - ради чего». Я вообще не уверен, что это обращение случилось бы, если бы в разгар спровоцированного Арменией конфликта «стратегический гений Еревана», рассчитывающий на помощь Москвы, не принял бы совершенно шизофренического решения – об изъятии из бесплатной государственной сетки вещания русскоязычных телеканалов, в частности «Первого канала», «России» и «Культуры». При этом открыто дав понять, что российские каналы… могут вредить национальным интересам Армении.

Маски оказались окончательно сорваны, открыв нам истинный облик так называемых «ереванских политиков». Под ними оказались мерзкие кривляющиеся и неадекватные карлики, отягощенные кучей комплексов: национальные обиды, мания величия и, одновременно, бессильная зависть и злобная агрессия к более успешным, тягостное сознание тщетности попыток повысить свой статус в мире. Выстрелив себе в ногу этим решением, Ереван одновременно взорвал мозг Кремлю и армянскому лобби в России. Но разве этого не было видно раньше? Прекрасно видно, только упорно не хотели замечать тревожные звонки, которые уже превращались в сирену. Ни того, что в Армении последние годы была очевидна не просто тенденция поливать Россию помоями, но и на всех возможных уровнях называть ее оккупантом. Совершенно забыв, что Армения и армяне были переселены в Закавказье в XIX веке русскими войсками. Ни того, что в нынешней Армении имена Карягина и Котляревского умышленно забыты. В учебниках истории или в юбилейных статьях вы никогда не найдете ни малейшего упоминания о том, какую роль сыграли офицеры Русской Императорской армии в битве при Сардарапате, в 1918 году. Ни того, что нынешняя правящая партия сформировала культ гитлеровского карателя, офицера легиона СС Гарегина Нжде, которому принадлежат слова «кто погибает за Германию, тот погибает за Армению». Ни того, что сразу после прихода к власти Пашинян распорядился об аресте действующего на тот момент генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, после чего Ереван в течение года блокировал работу аппарата ОДКБ, не давая своим союзникам назначить нового генсека.