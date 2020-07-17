Задержан советник Али Керимли

Среди тех, кто был арестован за организацию провокаций в ходе митинга в поддержку армии, и советник председателя Партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли – Асиф Юсифли.

Согласно информации, Асиф Юсифли обвиняется в нарушении общественного порядка в ходе митинга в поддержку армии в ночь с 14 на 15 июля.

В отношении советника Али Керимли возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса и материалы были направлены в суд. Решением суда он был арестован на три месяца.

Напомним, что ранее МВД заявило о задержании группы лиц, устроивших провокации в ходе митинга в поддержку армии в Баку. Во время этой мирной и патриотической акции группа лиц, грубо нарушив общественный порядок, вторглась в здание Милли Меджлиса Азербайджана, сломав двери и окна, а также оказала сопротивление сотрудникам полиции, обеспечивавшим безопасность мероприятия.