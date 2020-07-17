Отдел информации 12:20

В пятницу, 17 июля, в Минске прошло заседание Евразийского межправительственного совета. Несмотря на обострение конфликта с Азербайджаном и ухудшение ситуации с распространением коронавируса, в столицу Белоруссии прибыл премьер-министр Армении Никол Пашинян. Российское издание «Газета.Ru» попыталось разобраться, почему в такой критический для своей страны момент Пашинян посчитал необходимым улететь в Минск.

«Визит Пашиняна в Минск для многих наблюдателей оказался неожиданным. Ведь еще в конце июня армянский премьер отказался лететь в Москву на перенесенный с 9 мая парад Победы, и в качестве причины он называл непростую ситуацию с COVID-19 в республике. С тех пор положение дел с коронавирусом скорее усугубилось, чем улучшилось. Так, карантин в Армении был продлен до середины августа. Да и открытый конфликт на границе с Азербайджаном скорее должен был задержать Пашиняна как верховного главнокомандующего республики в Ереване», - говорится в статье. Российское издание отмечает, что этот нелогичный шаг, скорее всего, объясняется тем, что «Пашинян решил: в настоящее время более важным для него является попытка на фоне декораций Евразийского межправительственного совета выторговать у России более активную позицию Москвы по вопросу нового обострения отношений с Азербайджаном, которое вылилось в боестолкновения. Ситуация, как известно, обострилась еще 12 июля и формально вроде бы не затрагивает самопровозглашенный Нагорный Карабах, который на всех политических картах мира обозначен как территория Азербайджана. Впервые за очень продолжительное время военные действия идут в сотнях километрах от Карабаха. В принципе, ситуация выглядит очень опасно, ведь Армения как член Организации Договора о коллективной безопасности пользуется правом на общую с другими входящими в ОДКБ государствами оборону». «Газета.Ru» считает, что позицию, которую Пашинян занял в столице Белоруссии, можно охарактеризовать как достаточно привычную для него. Речь идет о банальном лавировании. «С одной стороны, армянский премьер заявил о необходимости мирного урегулирования ситуации с Баку, с другой — каждому, с кем Пашинян встречался в рамках двусторонних встреч, он рассказал «правду» о происходящем обострении в том виде, в каком ее видят в Ереване», - подчеркивает издание. Вместе с тем в статье отмечается, что отказ премьер-министра Армении лететь на парад Победы 24 июня в Москву был однозначно воспринят как стремление Пашиняна наглядно показать пробуксовку приоритетной для России евразийской интеграции.

«Теперь же новый «подарок» от армянского премьера — попытка втянуть Москву в конфликт с Азербайджаном. Пашинян довольно примитивно играет на том, что у ОДКБ есть договоренности по защите Армении, а отказ России и ОДКБ «разводить стороны» на условиях Еревана, как того хотел бы Пашинян, таит в себе угрозу наглядной демонстрации недееспособности ОДКБ, чего Москва, понятное дело, хотела бы избежать», - говорится в статье. Российское СМИ отмечает, что изначально Пашинян сам относился к ОДКБ более чем прохладно. Так, будучи оппозиционером, он требовал выхода Армении из организации, а уже придя к власти, Пашинян отправил под арест генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, сводя с ним какие-то давние личные счеты. Ну и потом Армения еще долго тормозила процесс назначения нового руководителя организации. «Впрочем, все эти шаги стоило бы рассматривать в более широком контексте. Хорошо известно, что Пашинян пришел к власти на волне поддержанных США протестов, а потому и привел к власти соответствующих соратников, которых, как уже неоднократно писали, связывают с Фондом Сороса. Речь идет, к примеру, о бывшем координаторе избирательных программ организации Transparency International Армене Григоряне, который был назначен на должность главы Совета национальной безопасности, нынешнем начальнике Государственной контрольной службы Давиде Санасаряне — бывшем функционере прозападной партии «Наследие», возглавляемой американцем Раффи Ованнисяном, который прославился тем, что забрасывал яйцами здание посольства РФ. Также при Пашиняне запустили в ход «дело Южно-Кавказских железных дорог» (ЮКЖД, армянская 100%-ная дочерняя компания РЖД). Стоял за этим, как утверждала местная пресса, 29-летний Аргишти Кярамян, которого премьер не так давно назначил главой Службы национальной безопасности. Ну, и, наконец, следует помнить и о репрессиях в отношении «Процветающей Армении» — единственной пророссийской партии в парламенте, лидер которой Гагик Царукян проходит сейчас сразу по трём уголовным делам», - отмечает издание.