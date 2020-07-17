Синоптики о погоде на завтра: жара продолжится

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове будет солнечно и преобладать южный ветер, сообщили haqqin.az в Национальной службе гидрометеорологии.

Ночью температура воздуха на Апшероне составит 23-27, днем 33-39 градусов тепла, в Баку ночью 24-26, днем 35-37 градусов тепла.

Атмосферное давление ниже нормы - 756 мм ртутного столба, ночью относительная влажность - 60-70%, днем - 35-40%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в некоторых северных и западных районах будут грозы, ожидаются дожди и град. Утром в некоторых местах туман, прогнозируется западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 22-27, днем 36-41 градус тепла, в горах ночью 12-17, днем 25-30 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, высокая температура дня 20-21 июля на Апшеронском полуострове может вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей.