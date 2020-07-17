Отдел международной политики 12:53

Национальный центр кибернетической безопасности Великобритании опубликовал на этой неделе доклад, в котором утверждается, что кибератаки на научные институты, работающие над вакциной против коронавируса, были проведены хакерской группой APT29, известной также как Cosy Bear.

Согласно данным спецслужб, хакеры «почти точно» действовали по заданию властей России. К таким же выводам пришли спецслужбы Соединенных Штатов и Канады. Американское Агентство национальной безопасности информировало, что атаки хакеров были нацелены главным образом на правительственные департаменты, дипломатические и аналитические центры, учреждения и институции, занимающиеся исследованиями в сфере здравоохранения. На них ссылается gazeta.pl. Согласно предварительному анализу, хакеры пробовали украсть не только данные результатов исследований, но и взломать цепочки поставок продукции и вспомогательных инструментов, помогающих в процессе создания вакцины. Российские власти полностью отрицают это. Эту позицию своего государства повторил в интервью BBC посол РФ в Великобритании Андрей Келин: