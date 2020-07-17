Российский посол отвергает причастность спецслужб к “погоне за вакциной” наш обзор
Национальный центр кибернетической безопасности Великобритании опубликовал на этой неделе доклад, в котором утверждается, что кибератаки на научные институты, работающие над вакциной против коронавируса, были проведены хакерской группой APT29, известной также как Cosy Bear.
Согласно данным спецслужб, хакеры «почти точно» действовали по заданию властей России. К таким же выводам пришли спецслужбы Соединенных Штатов и Канады.
Американское Агентство национальной безопасности информировало, что атаки хакеров были нацелены главным образом на правительственные департаменты, дипломатические и аналитические центры, учреждения и институции, занимающиеся исследованиями в сфере здравоохранения. На них ссылается gazeta.pl.
Согласно предварительному анализу, хакеры пробовали украсть не только данные результатов исследований, но и взломать цепочки поставок продукции и вспомогательных инструментов, помогающих в процессе создания вакцины.
Российские власти полностью отрицают это.
Эту позицию своего государства повторил в интервью BBC посол РФ в Великобритании Андрей Келин:
- Совершенно не верю в эту историю, нет в ней никакого смысла.
Интересно, что посол не возражал в разговоре с корреспондентом BBC против прямого вывода британского центра кибербезопасности о связях группы Cosy Bear с российскими спецслужбами.
- Я узнал о существовании этой группы из британских медиа, - утверждал А.Келин. - В этом мире приписывание каких-нибудь хакеров к какой-либо стране невозможно.
Он отбросил также утверждение, что знание о работах над вакциной было бы для России «полезным». Дипломат сообщил, что российская фармацевтическая фирма R-Pharm сотрудничает с британско-шведским концерном AstraZeneca в вопросе разработки вакцины.
Что ж, гонка за вакциной от COVID-19 в мире продолжается. В нее втянуты, как видно, не только медицинские исследовательские институты, государственные учреждения, но специальные службы разных государств. Ставки слишком высоки. А победителю, как известно, достается все.