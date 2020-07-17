Икрам Нур, автор haqqin.az 13:03

Договор о всестороннем сотрудничестве между Ираном и Китаем, который пока еще находится в стадии разработки, уже вызвал споры по поводу целесообразности. Засекречивание иранским МИД содержательной части пока еще не подписанного документа породило множество слухов, один страшнее другого. Говорят о готовности официального Тегерана отдать Пекину свои природные ресурсы за бесценок, согласиться с появлением, в случае необходимости, китайских войск на иранской территории и о многом другом, не менее скандальном.

Но перед тем, как рассказывать об этом секретном соглашении между «персидским львом и китайским драконом», совершенно необходимо сообщить о состоявшемся на прошлой неделе важном событии в политической жизни Ирана. Ответ на вопрос, доработает ли Роухани до конца своего срока, похоже, получен. Духовный лидер Ирана Али Хаменеи недвусмысленно заявил: «Я твердо убежден, что правительство должно работать до последнего дня своих полномочий». Адресат, кому направлено это послание, совершенно очевиден: Меджлис нового созыва, который последнее время особо лютовал, рьяно принявшись потрошить правительство «реформаторов и прагматиков» Хасана Роухани. За последние несколько недель в парламент для отчетности был вызван целый ряд министров, в том числе иностранных дел, энергетики, нефти и ряда других. Кроме того, депутаты подготовили петицию с требованием к Роухани отчитаться перед парламентом.

Кстати, с появлением в Меджлисе главы иранской дипломатии вообще получился скандал – на его доклад депутаты отреагировали столь эмоционально, что впору было ожидать того, что стороны перейдут к физической критике друг друга – к счастью, позора удалось избежать, разошлись небитыми. Впрочем, и другим министрам пришлось немногим легче. Все это еще раз подтвердило, что правительство Роухани находится на грани повторного обсуждения вотума доверия со стороны Меджлиса. Согласно статье 136 Конституции Ирана, если половина кабинета министров сменится после того, как его утвердил парламент, депутаты должны повторно проголосовать за доверие ко всему правительству. На сегодняшний момент из 19 министров во время второго срока Роухани сменилось 9. Еще один покинет свой кабинет – и вотума недоверия не избежать. С учетом того, что почти 90% парламента – консерваторы, а спикером стал давний и непримиримый оппонент нынешнего президента, этакий финт не представлял особой технической сложности. Но Верховный лидер вполне справедливо рассудил, что это в условиях сложной социально-политической обстановки в стране будет слишком уж «зажигательно», а потому решил положить конец агрессии парламента, слишком уж увлекшегося разбором на косточки каждого из министров. А это означает, что «хромой утке», Хасану Роухани, придется ковылять с грузом иранских проблем и дальше – в том числе и в вопросах достижения договоренностей с Китаем. И ошибиться ему здесь нельзя – Иран таких ошибок не прощает, если реформаторы провалятся и здесь, клеймо будет висеть на них постоянно, и каждая попытка критики внешней политики с их стороны будет встречать возражение: «А сами-то лучше? Китайцы давали шанс – вы его того-с, слили!» Собственно, обсуждение текста ирано-китайского соглашения, которое называется «Комплексный план сотрудничества между Ираном и Китаем» и рассчитано на 25 лет, ведется уже не первый год. Будучи сами переговорщиками крайне сложными, иранцы в этот раз столкнулись с более чем достойным противником, который в некоторых вопросах еще и выше их классом. А потому борьба за каждую запятую и букву в документе идет отчаянная.