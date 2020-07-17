Из Азербайджана на родину вернулись 146 россиян

Вывозной рейс в воскресенье доставил в Екатеринбург 146 россиян из столицы Азербайджана Баку, сообщает оперативный штаб Свердловской области по борьбе с коронавирусом, передает РИА Новости.

"Из Азербайджана в Екатеринбург прибыли 146 россиян. Семьдесят четыре пассажира вывозного борта, прибывшего из Баку, были направлены в обсервацию до получения отрицательных тестов на COVID-19", - говорится в сообщении.

Уточняется, что остальные 72 пассажира при поддержке оперштабов субъектов отправились в свои регионы.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.