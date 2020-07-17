Во Франции пойман поджигатель старинного собора

По делу о пожаре в соборе Святых Петра и Павла во французском Нанте задержан 39-летний мужчина. Как сообщает BFMTV, это приезжий, который работал в соборе в качестве волонтера.

СМИ уточняет, что за день до пожара он должен был запереть вход в здание. Откуда мужчина приехал во Францию, не уточняется.

О пожаре в соборе Нантской епархии стало известно 18 июля. Возгорание удалось потушить, но огонь успел уничтожить орган и значительную часть внутреннего убранства. В прокуратуре Нанта не исключили, что строение XV заполыхало в результате намеренного поджога. Открыто судебное расследование.

Собор возводился в период с 1434 по 1891 год.