Еще одно российское СМИ обвинило Пашиняна в двуличии: в момент опасности вспомнили про Россию

«В России эксперты и СМИ пытаются оценить последствия прибытия премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Минск на Евразийский межправительственный совет. Армения рассчитывает, что РФ займёт более активную позицию в армяно-азербайджанском конфликте, который возобновился на днях», - пишет российская «Независимая газета».

«Независимая газета» пишет, что, как предполагают наблюдатели, Пашинян намерен добиться, чтобы Россия более активно работала в процессе урегулирования конфликта на армяно-азербайджанской границе.

«Сейчас ситуация кажется потенциально опасной для стран бывшего СССР, поскольку боевые действия ведут государства, одно из которых может рассчитывать на помощь РФ и других членов ОДКБ. И эта организация, как уже было не раз, по сути, опять дистанцируется от горячего конфликта.

Эксперты видят в появлении Пашиняна в Минске попытку любыми средствами если не втянуть в конфликт РФ, то добиться от неё чёткой реакции и демонстрации приоритетов. Ведь у ОДКБ есть обязательства по защите её членов, и если организация опять будет пассивна, то ее бессмысленность будет очевидна всем», - пишет издание.

«Независимая газета» задается вопросом: почему же раньше Пашинян не стремился так тесно взаимодействовать с партнёрами по договору. Более того, Пашинян ставил под сомнение целесообразность сохранения членства Армении в ОДКБ и даже ЕАЭС.

«Курс на отдаление от России был характерен для Пашиняна. Более того, при нем к власти пришли проамериканские политики, подозреваемые в связях с США, Ереван очевидно отдалялся от Москвы и не особо скрывал это.

Все это может объяснить, почему в армяно-азербайджанском конфликте Москва принципиально занимает нейтральную позицию. Армения - давний друг, но, как подчёркивал в 2019 году глава российского МИД Сергей Лавров, между Москвой и Баку тоже уже сложилось «стратегическое партнерство», - пишет российское издание.