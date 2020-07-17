В Гонконг вернулся коронавирус: свыше 100 зараженных за сутки

Свыше 100 новых случаев заражения коронавирусом выявлено за последние сутки в Гонконге. Об этом сообщила в воскресенье на пресс-конференции глава местной администрации Кэрри Лам, передает ТАСС.

"Это стало рекордным суточным показателем" в этом специальном административном районе КНР с начала пандемии, отметила она. В связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации Лам объявила о переводе 180 тыс. госслужащих на удаленный режим работы с понедельника, за исключением сотрудников экстренных служб.

С 5 июля в мегаполисе вновь стал распространяться коронавирус после трех недель нулевого прироста. В минувший четверг было выявлено 67 случаев заражений, в пятницу - 58, в субботу - 64.

В минувший понедельник власти Гонконга ввели несколько ограничений, срок действия которых решено продлить и на следующую неделю, сообщила Лам. Речь идет о запрете собираться в группы более четырех человек, закрытии спортзалов, бассейнов, баров, ночных клубов, кинотеатров, местного "Диснейленда". Всем ресторанам после шести вечера предписано работать только навынос. В общественных местах, транспорте и в такси разрешили появляться только в защитных масках.

Глава исполнительной власти не исключила дальнейшего ужесточения карантинных мер. "Я думаю, что ситуация действительно критическая, и нет никаких признаков того, что в ближайшее время она будет взята под контроль", - признала Лам.

В настоящее время общее количество случаев заражения в Гонконге приближается к 1,9 тыс., 12 пациентов умерли.