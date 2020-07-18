Айдын Керимов, автор haqqin.az 16:28

Первый Джума-намаз будет совершен в Айя-Софии 24 июля, однако решение Анкары об изменении ее статуса продолжает вызывать жаркие дискуссии в мире. Вот и Владимир Путин в ходе недавнего телефонного разговора с Эрдоганом обратил его внимание на значительный общественный резонанс, который вызвало в России изменение статуса храма Святой Софии в Стамбуле. И президенту Турции в надцатый раз пришлось объяснять то, о чем Анкара говорит постоянно: что это решение является внутренним делом страны, что доступ к этому уникальному памятнику мировой цивилизации будет гарантирован для всех желающих, включая иностранных граждан, и что будет обеспечена сохранность христианских святынь.

Анкара дезавуировала и главный аргумент «озабоченных Софией», что уникальная мозаика будет уничтожена или вывезена, изложив техническое решение данного вопроса: - Фрески и мозаики во время намаза будут затемняться черным светом. - В определенные часы желающие могут любоваться фресками и мозаиками и свободно перемещаться по Айя-Софии. Чтобы не испытывать трудности во время посещения туристами святилищ, будут созданы специальные коридоры для перемещения. - На пол мечети будет постелен специальный ковер. Причем первый слой пола будет выполнен из войлока, затем сверху ковер, а под ним будет еще и теплоизоляционный слой. Продолжаются работы по созданию ковра, обладающего антибактериальными свойствами. Но критики не унимаются. Более того, в их лагере мало того что смешались консерваторы и либералы, так еще и оказались совершенно неожиданные действующие лица. Так, саудовское издание «Оказ» резко осудило Эрдогана, а в Египте советник верховного муфтия Мухаммад Ан-Нагм заявил, что в случае с Айя-Софией Эродган «играет в опасные политические игры». Давайте на минуту представим, что в Египте или Саудовской Аравии какую-либо мечеть превратят в музей, перед тем как вновь сделать из нее мечеть. Но что критикам Эрдогана до соринок в глазу. Вот, к примеру, Папа Римский заявил, что выражает «печаль и боль» по поводу превращения собора Святой Софии в мечеть. А я вот хотел бы напомнить ему о Церкви святой Марии в Дублине, из которой ныне сделан ЛГБТ-френдли бар под названием «The Church». Этакий поворот Папу Франциска, по всей видимости, не смущает – другое дело, мечеть в Стамбуле, это же так неожиданно и непривычно, не так ли?

А вот еще заявление: «Мы, исполнительный комитет Ассамблеи канонических православных епископов Соединенных Штатов Америки, протестуем против решения гражданских судов в Турции, а также указания их правительства преобразовать собор Святой Софии в мечеть. Кроме того, мы призываем турецкое правительство вернуться к существующему положению». Здесь вообще спорить бесполезно – давайте уж вспомним историю того, как мечети превращались в церкви. Никаких протестов это не вызывало, более того – искренне считалось в свое время «торжеством веры». И ведь не так уж и давно, по историческим меркам, все происходило - менее двух веков назад. Впрочем, и это не самое главное в том, что является послесловием к изменению статуса Айя-Софии. В этой истории важно то, что и в глазах либералов, и в глазах консерваторов условного «Запада» Турция оказалась виновной в очередной раз. И не в Софии здесь дело, она – лишь повод для обвинений. Главная причина в том, что Анкара совершила самостоятельный шаг, исходя не из мнения «прогрессивной и не очень международной общественности», а из собственного суверенного права.