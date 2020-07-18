Полад Бюльбюльоглы: «Что мы должны - отдать свою землю?»

«Мы заинтересованы в мирном решении, но для этого нужно вывести оккупационные войска. Тогда начнется разговор о статусе Нагорного Карабаха. Вот тогда можно говорить о каких-то компромиссах. О каком компромиссе можно говорить сегодня? Что мы должны - отдать свою землю? Практически все страны мира признают территориальную целостность Азербайджана. Никто не признал и не признает Нагорный Карабах . Есть четыре резолюции Совбеза ООН, призывающие немедленно вывести войска», — напоминает он.

Как сказал Полад Бюльбюльоглы, народ Азербайджана устал от того, что переговоры по карабахскому урегулированию стоят на месте, поэтому в ночь на 15 июля в Баку и прошли акции протеста с лозунгом «Заканчивай карантин, начни войну».

«В Минской группе ОБСЕ три сопредседателя, они приезжают-уезжают. Мы — дипломаты, политики — понимаем, что люди работают, но в обществе очень большое недовольство деятельностью Минской группы. Сколько можно (есть хорошая русская поговорка) воду в ступе толочь? Приезжают и уезжают солидные люди, дипломаты, но решение конфликта не двигается с места», — констатирует посол.

«Звучали лозунги немедленно начать войну. У людей чувство обиды за оккупацию территорий. А что им делать? Они и говорят: давайте идти до конца. Это важный показатель настроений в обществе. Это показатель того, что азербайджанский народ никогда не согласится с потерей своих территорий», — убежден он.

Полную поддержку действиям Азербайджана выразила союзная с ним Турция.

«Все президенты Турции и, естественно, Эрдоган всегда высказывали свою поддержку Азербайджану. В этом нет ничего нового. Наш общенациональный лидер Гейдар Алиев выдвинул лозунг «одна нация — два государства», — объясняет Бюльбюльоглы.

«Вы можете посчитать, сколько у самой Турции претензий к Армении. В прошлом веке армянская партия Дашнакцутюн убила более 40 турецких послов и высокопоставленных турецких чиновников. И эта история с вымышленным геноцидом, которая началась с того, что именно армяне уничтожали мирное турецкое население, резали женщин и детей и получили ответ, — сказал Бюльбюльоглы. — Это же всё набирается и в политике, и в человеческих отношениях, и в дипломатическом багаже, это всё никуда не исчезает».