COVİD-19 в Саудовской Аравии: четверть миллиона зараженных

Число случаев заражения коронавирусом в Саудовской Аравии превысило 250 тысяч, сообщает Министерство здравоохранения королевства.

По данным министерства, за последние сутки в королевстве выявлены 2504 случая заражения, скончались еще 39 человек. Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Саудовской Аравии достигло 250 920, выздоровели 197 735 человек, умерли 2486 пациентов с коронавирусом.

Саудовская Аравия по-прежнему занимает первое место среди арабских стран по числу инфицированных коронавирусом, хотя в последние две недели в королевстве наблюдается спад прироста новых заражений COVID-19.