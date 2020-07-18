«Карабах» представил новичка из Колумбии

С футболистом подписан 3-летний контракт. Вся карьера 27-летнего Медины связана с португальским футболом. Предыдущим его клубом была команда «Чавес», за которую он в прошлом сезоне сыграл 16 матчей во второй по рангу португальской лиге.

«Я очень счастлив, что прибыл в стан моего нового клуба, - заявил Медина. – Я слышал о «Карабахе» только хорошее. Поэтому с нетерпением ждал встречи с командой. Наконец-то я здесь, и я рад. Сделаю все, чтобы своей игрой порадовать болельщиков и стать для них одним из любимых игроков. Знаю, что «Карабах» в седьмой раз подряд стал чемпионом страны. Осознаю, в какую команду пришел. Постараюсь помочь «Карабаху» добиться новых успехов».