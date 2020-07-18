Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ознакомился с работами, которые идут в мечети Айя-София перед первым намазом, сообщает Anadolu.

Эрдогана сопровождали министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой и губернатор Стамбула Али Йерликая, а также глава Управления по связям Администрации президента Фахреттин Алтун, глава МВД Сулейман Сойлу и глава Управления по делам религий Али Эрбаш

Эрсой и Йерликая проинформировали президента о работе, проводимой в мечети.

Государственный совет Турции в пятницу, 10 июля, отменил решение правительства страны от 24 ноября 1934 года о статусе музея Айя-София.

Госсовет Турции постановил, что Айя-София находится на балансе Фонда имени Султана Мехмет Хана и может использоваться в качестве мечети.

Первый за долгие десятилетия намаз в мечети, считающейся символом завоевания Стамбула, состоится 24 июля.