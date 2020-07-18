Взрывы ракет рядом с посольством США в Ираке

Две ракеты разорвались рядом с дипломатическим представительством США в центре Багдада. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в иракских органах безопасности.

По словам источника, ракеты были запущены из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) и разорвались в так называемой «зеленой зоне» Багдада, где находятся правительственные учреждения и посольства, а также международный аэропорт. При атаке никто не пострадал.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на иракский телеканал Al Sumaria, в этот момент министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф завершал серию запланированных встреч с представителями иракских властей.

По информации телеканала, по центру Багдада была выпущена и третья ракета, но она разорвалась в другом квартале «зеленой зоны». Место запуска пока установить не удалось.

18 июня сообщалось, что несколько ракет упало рядом с посольством США в Ираке. После падения ракет в американском посольстве сработали сирены. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.