Коронавирус умирает в Азербайджане: 388 против 517

В Азербайджане выявлено 388 новых случаев заражения коронавирусом, 517 пациентов вылечились и были выписаны домой. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров.

В Оперативном штабе сообщили о смерти пяти пациентов, тесты на коронавирус которых дали положительные результаты.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 27 521 факт заражения коронавирусной инфекцией. 18 967 человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц, 354 человека скончались. Лечение 8 200 пациентов продолжается в больницах особого режима.