Трамп назвал книгу своей племянницы лживой и глупой

Президент США Дональд Трамп назвал книгу мемуаров своей племянницы Мэри Трамп лживой, ужасной и глупой. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Ее трудно назвать любимчиком в нашей семье. Мы не испытывали к ней большого уважения или симпатии. Я бы никогда не сказал этого, если бы она не написала книгу, которая настолько глупая, ужасная и лживая», — заявил президент.

По его словам, Мэри Трамп должно быть стыдно за свои суждения о родителях американского лидера — Фреде и Мэри.

14 июля в продажу поступила книга племянницы главы Белого дома Мэри Трамп «Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире» — это мемуары о жизни ее семьи, и, главное, о ее дяде, 45-м президенте США Дональде Трампе.

В своей книге племянница президента заявила, что отец Дональда Трампа миллиардер Фред Трамп присваивал себе бюджетные деньги с помощью налоговых махинаций. Самого же президента Мэри назвала неспособным сопереживать другим людям из-за обстановки, в которой он рос. Также она добавила, что американский лидер страдает множеством комплексов.