Минимальное число смертельных исходов вследствие заражения коронавирусом зафиксировано в Италии: скончались три человека, при этом в Ломбардии не зарегистрировано ни одной новой жертвы, сообщает в воскресенье министерство здравоохранения страны.

Это самый низкий прирост с 28 февраля, когда сообщалось о четырех смертельных исходах, 29 февраля их произошло восемь, 1 марта - пять, после чего число летальных исходов резко начало расти. В субботу Минздрав сообщал об 11 жертвах эпидемии.

Общее число жертв эпидемии достигло 35 045.

Впервые с 22 февраля жертв не зарегистрировано в северной области Ломбардия, где произошло большинство заражений и смертей.

Общее число случаев заражения коронавирусом, включая выздоровевших и скончавшихся, возросло на 219 до 244 434. В субботу прирост числа случаев составил 233. Число выздоровевших от коронавируса в Италии увеличилось на 143 человека и достигло 196 949.

Зараженными COVID-19 на данный момент считаются 12 440 человек, более 90% из которых находятся в домашней изоляции с легкими симптомами или без них. В палатах интенсивной терапии остаются 49 человек (минус один за сутки).