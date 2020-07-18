Редакция haqqin.az 20:21

Стали известны сенсационные факты, однозначно свидетельствующие о том, что Армения заранее готовилась к предательскому и коварному нападению на границе Азербайджана, начавшемуся 12 июля и продолжавшемуся четыре дня. Как стало известно haqqin.az из военных источников, за несколько дней до атаки и в период разгара боевых действий из Сербии через Грузию в Армению была доставлена крупная партия минометных боеприпасов разных калибров.

В социальных сетях появилась и информация, что в те же дни в Армению уже из России, но опять-таки через Грузию проследовали автомобили КамАЗ с лаунчерами для установок ГРАД и минометными боеприпасами. Отметим, что в боях на товузском направлении ВС Армении в основном применяли именно минометы различных калибров. Из минометов же армянские подразделения обстреливали азербайджанские приграничные села. Эти факты вызвали серьезную обеспокоенность и справедливое возмущение азербайджанской стороны. Как позволила Грузия через свою территорию доставить боеприпасы и военное оборудование, предназначение которых для военного противостояния с Азербайджаном сомнению не подлежало? Почему Сербия взялась обеспечивать армянскую армию этим вооружением? Как же так? Ведь обе эти страны всегда были в дружеских отношениях с Азербайджаном, развивали с ним деловое партнерство. Разве в Сербии уже забыли, что два месяца назад Азербайджан отправил туда гуманитарную помощь для борьбы с пандемией коронавируса? А между тем, принимая 20 мая в аэропорту Белграда самолет, доставивший азербайджанскую гуманитарную помощь, премьер-министр Сербии Ана Брнабич оценила этот шаг как яркое свидетельство азербайджано-сербской дружбы.

«Это проявление дружбы, которую мы никогда не забудем. Азербайджан был первой страной, пришедшей на помощь Сербии после наводнения 2014 года. Именно в этот день, 19 мая 2014 года в Сербию прибыл первый самолет с грузом помощи из Азербайджана. Символично, что мы вновь встречаем этот самолет, что является показателем стратегического партнерства», - сказала тогда сербский премьер. Но и это еще не все. Азербайджан является одной из тех стран, которые не признали независимость Косова, и неоднократно заявлял о своей поддержке территориальной целостности Сербии. И после всех этих гуманных и гуманитарных акций, дружеской поддержки и сотрудничества Сербия тайком вооружает врага Азербайджана, причем в то время, когда этот враг осуществляет атаки на границы страны. Такие шаги считавшегося дружественным государства вызывают, мягко говоря, недоумение. Несомненно, официальный Баку по дипломатическим и политическим каналам потребует от Белграда объяснений в связи с таким поведением дружественной страны. И Азербайджан имеет на это веские основания, имея неоспоримые доказательства, свидетельствующие о покупке и доставке боеприпасов. Еще большее недоумение вызвано поведением стратегического партнера – соседней Грузии. Разве официальный Тбилиси не наложил несколько лет назад запрет на транзит через территорию страны военных грузов для Армении? Из каких побуждений в этот раз было сделано исключение для Сербии? Или в Тбилиси не понимали, в какую сторону полетят из Армении все эти минометные снаряды? И как это все вписывается в рамки многолетних партнерско-дружеских азербайджано-грузинских отношений?

Хорошо известно, что в самые трудные для Грузии дни, в том числе и во время войны в августе 2008 года, Азербайджан, невзирая на внешнеполитические риски, оказывал ей помощь. Достаточно вспомнить, что когда в результате диверсий на электрических и газовых линиях, идущих в Грузию, ее население столкнулось с угрозой остаться зимой без света и тепла, Азербайджан, уменьшив объем газа, предназначенного для собственного населения, направил его соседям. Прежнее руководство Грузии буквально умоляло руководство Азербайджана оказать гуманитарную и экономическую помощь, спасти страну от неминуемой катастрофы. И Азербайджан каждый раз приходил на помощь. И когда нужен был газ, и когда грузинские банки испытывали проблемы с ликвидностью, через Баку в Грузию доставляли грузинские деньги, и когда главы европейских государств и правительств спешили на митинг солидарности с павшей грузинской государственностью…. Лидеры ряда европейских государств прибыли в Гянджу, и с территории Азербайджана направились на машинах, предоставленных азербайджанской стороной, в Грузию, будущее которой представлялось неопределенно туманным. Спасать Грузию поехали не через дружественный и горячо любимый нынешним грузинским руководством Ереван, а опять-таки через Азербайджан.

Пусть помнят в Тбилиси, что Армения, как правило, голосовала в международных организациях против территориальной целостности Грузии. Пусть помнят в Тбилиси, что руководители Армении неоднократно встречались с лидерами Южной Осетии и Абхазии. Пусть помнят в Тбилиси, что Армения, выдвигая притязания на грузинские церкви, не подвергает сомнению историческую принадлежность многих грузинских территорий армянскому народу. Что делаем для Грузии мы, и как обходится с Грузией Армения. Что получают от Грузии наши противники? Снаряды и минометы, которыми убивают наших солдат. Но еще от Грузии мы получаем непрерывные провокации в Кешикчи-Даг (монастыре Давида Гареджи), ревизионистскую критику основателя второй Азербайджанской республики Наримана Нариманова и постоянные призывы к демонтажу его памятника и, наконец, оскорбительные высказывания и гневные филиппики в адрес нынешнего политического руководства Азербайджана на страницах грузинских СМИ. И это еще не все. Ведь после того, как мы спасли Грузию, в последующие годы Азербайджан стал одним основных крупных инвесторов соседней страны, вложив колоссальные средства. Более того, Баку сделал все возможное для углубления и укрепления стратегического партнерства двух наших стран. Что получаем взамен? Нескончаемые и коварные попытки выдавливания азербайджанских инвесторов из Грузии с помощью административных рычагов власти. Самое бесчестное – это давление, оказываемое на азербайджанских инвесторов, вложивших капитал в неэнергетический сектор: зачастую грузинское правительство старается отжать бизнес наших инвесторов, осуществляя по сути рейдерский захват.